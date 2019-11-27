Gelin kaynana televizyonda görüp tesisi kurdu şimdi siparişlere yetişemiyorlar
HATAY'da gelin kaynana, televizyonda gördükleri mantar yetiştiriciliğine merak sarıp kendi üretim tesislerini kurdu. 5 yıldır kültür mantarı yetiştiren gelin kaynana talepleri karşılamakta güçlük çekiyor.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep Bebek ve kaynanası Atike Bebek televizyonda izledikleri mantar yetiştiriciliğine merak sararak üretim tesisi kurmaya karar verdi.
Şehir dışına mantar gönderiyorlar: Yaptıkları araştırmalar sonrasında Antakya Kaymakamlığından ve İlçe Tarım Müdürlüğünden aldıkları destek ile mantar yetiştiriciliğine başlayan gelin kaynanana kısa sürede depolarını da arttırarak şehir dışına mantar göndermeye başladı.
İlk olarak iki depo ile mantar yetiştiriciliğine başlayan ve daha sonra dört depoya yükselten gelin kaynana, taleplerin şu anda çok iyi olduğunu söyledi. Kaynana Atike Bebek, şunları söyledi:
"Herkesin de yapmasını isterim, güzel bir iş. Komşular, işçiler faydalanıyor, biz faydalanıyoruz. Bu işe gelin kaynanana başladık, sağ olsun gelinim de çok iyi benim gibi cesaretli. Antakya’ya, İskenderun’a, Osmaniye’ye mantar gönderiyoruz. Köylüler de satın alıyor. Talepler şu anda çok iyi ve daha da çoğaldı.