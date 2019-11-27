Gelin kaynana televizyonda görüp tesisi kurdu şimdi siparişlere yetişemiyorlar

"Herkesin de yapmasını isterim, güzel bir iş. Komşular, işçiler faydalanıyor, biz faydalanıyoruz. Bu işe gelin kaynanana başladık, sağ olsun gelinim de çok iyi benim gibi cesaretli. Antakya’ya, İskenderun’a, Osmaniye’ye mantar gönderiyoruz. Köylüler de satın alıyor. Talepler şu anda çok iyi ve daha da çoğaldı.