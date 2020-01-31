Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3'üncü lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Sonrasında kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla artığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum."