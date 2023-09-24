Gelin gibi süslendiler, artık geri dönüyorlar!
Doğa harikası Karadeniz yaylaları, havanın soğumasıyla besicilerin dönüş yolculuğuna tanıklık ediyor.
Gümüşhane-Trabzon sınırında Maçka ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Bodamış Yaylası'na yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla çıkan besiciler, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi.
Sofralarında tüketmek için çeşitli süt ürünleri hazırlayan yaylacılar, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırda otlatma imkanı buldu. Yörede asırlardır yaylalara göç eden besiciler, bu yıl da dönüş yolculuğu öncesinde göç hazırlıklarını tamamladı.
Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi.
Gün doğumuyla dönüş yoluna koyulan ve zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında sürüleri belirli aralıklarla dinlendiriyor.