Gelin gibi süslendiler, artık geri dönüyorlar!

Sofralarında tüketmek için çeşitli süt ürünleri hazırlayan yaylacılar, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırda otlatma imkanı buldu. Yörede asırlardır yaylalara göç eden besiciler, bu yıl da dönüş yolculuğu öncesinde göç hazırlıklarını tamamladı.