Gelin düğün gününde şoke oldu! TIR yoksa damat yok
Antalya'da bir damat düğünü için gelin arabası olarak TIR süsledi. "Binemezsen damat yok" denilen gelin, TIR'a binince büyük alkış aldı
Antalya'da bir damat düğünü için gelin arabası olarak tır süsledi. "Binemezsen damat yok" denilen gelin, binbir emekle tıra bindi ve büyük alkış aldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde dünyaevine giren İzzet Berk Demir ve Nihal Yılmaz çifti, gelin arabası olarak tırı tercih etti. Tır sahibi arkadaşı Tanju Akdoğan'ın destekleriyle böyle bir sürpriz yapan damat, gelini düğün günü şaşkına çevirdi.
Dorsesi çıkarılıp kırmızı beyaz çiçeklerle süslenen tır konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti.
En özel gününde en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan damat Demir, "Otomobil sporları ile uğraşıyorum, bu tür aktiviteleri seviyorum, farklı olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Fenomen arkadaşımdan rica ettim o da beni kırmadı, kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.