Gelin adayı Naz Mila'dan edepsiz paylaşım göğüs dansı yaptı paylaştı!
Fenomen gelin adayı Naz Mila şu sıralar dikkat çeken dansları ve paylaşımları ile gündeme geldi. Son olarak gittiği eğlence mekanında göğüslerini sallayarak dans eden Naz Mila sosyal medyanın diline düştü.
Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programı ile adını duyuran ve fenomen olan gelin adayı Naz Mila edepsiz paylaşımlarına devam ediyor. Yarışmadan sonra yaptığı ifşa ile gündem olan Naz Mila şu sıralar yine olay danslarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Yarışmadan sonra dış görünüşü değiştiren ve cesur paylaşımlar yapan Naz Mila'nın son videosu yine sosyal medyada patladı binlerce yorum aldı.
Son olarak aldığı son model cip ile konuşulan Naz Mila dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Bir gece kulübüne giden Mila, kıyafet olarak iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekolteli mini bir elbise tercih etti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.