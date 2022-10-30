Gelin adayı Naz Mila'dan cüretkar paylaşım göğsüne takılan paraları gösterdi!
Bir dönem katıldığı izdivaç programlarında adını duyuran Naz Mila, herkesin dikkatini çeken gelin adaylarından biriydi. Sosyal medyada oldukça aktif olan Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla her daim gündeme gelmeyi başarıyor. Mila, bu defa ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla verdiği pozları yayınladı.
Sosyal medyadaki sınır tanımayan paylaşımlarıyla sık sık gündem olan eski gelin adayı Naz Mila dur durak bilmiyor. Naz Mila, yine çok cüretkar bir sosyal medya paylaşımına imza attı.
Son olarak gece eğlenmeye giderken giydiği kıyafetiyle dikkat çeken ünlü fenomen, ceketinin içine giydiği iç çamaşırıyla göğsünü gererek poz verdi.
Kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son dönemde oyunculuğa da adım atmıştı. Her paylaşımı olay olan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir mesajı ifşa etmiş ve gündemi sallamıştı.
Mila, yaptığı paylaşımda bir takipçisinin "Çoraplarını emerim" mesajını takipçileriyle paylaşmış ve "Aşko bir dur ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" diyerek yanıtlamıştı.