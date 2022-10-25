Gelin adayı Naz Mila yine sınırları zorladı! Tangalı yatak pozuyla yürek hoplattı!
Televizyon ekranlarının sosyal medyaya hediye ettiği gelin adayı Naz Mila önce Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyurdu. Programda popülerlik kazandıktan sonra sosyal medyada büyük bir takipçisi olan Naz Mila cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü fenomen bu kez de ayna karşısındaki pozuyla takipçilerinin yüreklerini hoplatmayı başardı.
Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılarak ünlenen ve bir fenomen haline gelen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Oldukça cesur paylaşımlar yapan Mila, son olarak tangalı yatak pozuyla Instagram'ı sallamayı başardı.
Ünlü fenomen sosyal medya Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak ünlü gelin adayı tanga iç çamaşırını giyip yatağa uzanınca o anları paylaşmayı ihmal etmedi.
Tanga iç çamaşırıyla yatağa yüz üstü uzanan Mila kıvrımlarını sergiledi. Mila'nın kalçasındaki dövme de gözlerden kaçmadı.