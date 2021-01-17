Gelin adayı Naz Mila karda iç çamaşırıyla poz verdi! Cesur pozları Instagram'ı yıktı
Evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, karda verdiği cesur pozlarla olay oldu.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan evlilik programlarıyla adını duyuran ardından Naz Mila, program sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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İfşa olan +18 görüntüleriyle şok eden Naz Mila sınır tanımamaya devam ediyor.
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Naz Mila, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı birbirinden iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Küvetten paylaştığı görüntülerle konuşulan Naz Mila bu seferki pozları yok artık dedirtti.
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