Gelin adayı Hanife Gürdal yine olay! 'Çıplak fotoğraflarını kocana atacağım'
Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa etti.
Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için gündeme oturan Hanife Gürdal, Instagram'dan evli kadınların çıplak fotoğraflarını kocalarına atmakla tehdit etti.
Geçtiğimiz Aralık ayında bir süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz ile evlendi. Dün Instagram hesabından bir video paylaşan Gürdal, hem eşine kendisini şikayet eden hem de çıplak fotoğraflarını yollayan evli kadınlara tepki gösterdi.
"Kocama küfür edip"
Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şöyle konuştu:
Özelden veya yorumdan şahsımıza, ailemize, kişilik haklarımıza ve namusumuza kadar küfür, hakaret edip de karşılığında küfür ve hakaret duyduğunuzda ağlamayın.