Gelin adayı Hanife Gürdal dudak botoksunu abarttı bakın ne hale geldi

Geçmişte televizyonda yayımlanan evlilik programlarından hem Esra Erol'a hem de Zuhal Topal'a katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Hanife Gürdal, uzun bir süredir magazin gündeminde yer etmezken değişimiyle yeniden herkesin konuştuğu isim oldu.