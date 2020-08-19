Gelin adayı Hanife Gürdal dudak botoksunu abarttı bakın ne hale geldi
Bir döneme damga vuran gelin adayı Hanife Gürdal, şimdilerde yaptırdığı dudak dolgusuyla yeniden gündeme geldi.
Geçmişte televizyonda yayımlanan evlilik programlarından hem Esra Erol'a hem de Zuhal Topal'a katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Hanife Gürdal, uzun bir süredir magazin gündeminde yer etmezken değişimiyle yeniden herkesin konuştuğu isim oldu.
Televizyonda yayımlanan evlilik programlarında taliplerini bekleyen ve evlenmek istediğini dile getiren Hanife Gürdal, o dönem ekranlarda başörtülü, sivri dilli halleriyle dikkat çekiyordu.
Evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla Hanife Gürdal, sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline geldi. Gürdal, bir süre sonra kapalı olan saçını açtı başörtüsünü artık takmayacağını söyledi ve bu konu günlerce konuşuldu.
Hanife Gürdal'ın başörtüsünü çıkarması olayının ardından ise bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kemal Ayvaz'la sevgili olduğu dönemde magazin gündemini meşgul etti.