Geleneksel 'yunus' katliamı Japonya'da başladı yine dünyadan tepkiler yağdı

Yıllardır tüm dünyada katliam gözüyle bakılan ve denizleri kana bulayan yunus avı, geçtiğimiz Pazar günü Japnya'da başladı. Ancak Japon medyasına göre Pazar günü başlayan avın ilk gününde balıkçılar, istediklerini elde edemedi.