Geleneksel 'yunus' katliamı Japonya'da başladı yine dünyadan tepkiler yağdı
Japonya'da her yıl devletin koyduğu sınır kadar kesilen ya da yakalanan yunuslar, bu yıl da avcılarının kendilerini öldürmesini bekliyor. Bu yıl için, 1700'den fazla yunus avlanması tahmin ediliyor.
Yıllardır tüm dünyada katliam gözüyle bakılan ve denizleri kana bulayan yunus avı, geçtiğimiz Pazar günü Japnya'da başladı. Ancak Japon medyasına göre Pazar günü başlayan avın ilk gününde balıkçılar, istediklerini elde edemedi.
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The Dolphin Project adlı çevre örgütüne göre balıkçılar, Pazar günü sadece beş Risso yunusunu yakalayabildi. Altı ay sürmesi beklenen av sezonunda 1700'den fazla yunusun avlanması planlanıyor.
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227 balina avlanacak: Balıkçıların Aralık sonuna kadar avlayacağı toplam balina sayısı ise 227. Peki yunus ve balina avı neden yapılıyor?
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Restoranlara satılıyor: Avlanan yunuslar etleri için restoranlara satılırken, canlı yakalananların yüksek fiyatlarla akvaryum ve su parklarına pazarlandıkları belirtiliyor.
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