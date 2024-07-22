Geleneksel okçuluk hızla yayılıyor 5 yılda 21 lisanslı sporcuya ulaştılar

Toksöz, geleneksel okçuluğun son 30-40 yılda ele alındığını ancak herhangi bir kurumsal yapısı ve federasyonunun bulunmadığına değinerek, "Devletimizin sahip çıkması, federasyonlaşmasının gerçekleşmesiyle bizler de çocuklara, gençlere, tarihini öğrenmek isteyen evlatlarımıza fırsat doğurmak istedik." dedi.