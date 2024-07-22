Geleneksel okçuluk hızla yayılıyor 5 yılda 21 lisanslı sporcuya ulaştılar
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 2019'da kurumsallaşan branşta yaklaşık 21 bin lisanslı sporcuya, 600'den fazla tescilli kulübe, 1000'e yakın antrenöre ve 400'ün üzerinde hakem sayısına ulaşmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.
Toksöz, AA muhabirine, ülke genelinde geleneksel ve modern okçuluk olarak ata sporunun temsilinin yapıldığını, geleneksel okçuluğun kıyafetleri, atış stilleri, yarışmaların çeşitliliği ve barındırdığı manevi değerler açısından farklı yönlerinin bulunduğunu anlattı.
Geleneksel okçuluğun Türk tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu, ok ve yay kullanarak savaşlar kazanan, fetihler yapan, tarihe yön veren ecdadın torunları olduklarını dile getiren Toksöz, bu branşın 2019'da federasyonlaştığını anımsattı.
Toksöz, geleneksel okçuluğun son 30-40 yılda ele alındığını ancak herhangi bir kurumsal yapısı ve federasyonunun bulunmadığına değinerek, "Devletimizin sahip çıkması, federasyonlaşmasının gerçekleşmesiyle bizler de çocuklara, gençlere, tarihini öğrenmek isteyen evlatlarımıza fırsat doğurmak istedik." dedi.
Lisanslı sporcuları bünyelerine kazandırma, kulüplere tescil imkanı sağlama, hakem ve antrenör yetiştirme faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatma adına çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.