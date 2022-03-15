Gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor! Merakla başladı 40 bin tane biriktirdi: Elazığ'da onu gören şaşırıyor
Hayatını Elazığ’da sürdüren 64 yaşındaki Mehmet İspir, merakı üzerine başladığı antikacılıkta 16 yılı aşkın sürede binlerce değerli eşya topladı.
Elazığ’da Hürriyet Caddesi’nde 2 katlı dükkanında antikacılık yapan Mehmet İspir, 16 yıl önce İzmir’de ticaret yapmayı bırakıp, ilgi duyduğu antikacılığa başladı.
Dükkanında 40 binden fazla eseri olduğunu anlatan İspir’in Osmanlı döneminden kalan tüfekler, bakırlar, lale devrinden kalmış şehzade tüfeği ve Ermenilere ait kaç yıllık olduğu bilinmeyen bir tepsi en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.
Eserlerine paha biçemeyen İspir, gelen yüksek tekliflere rağmen ürünleri satmıyor. Kılıç, silah, tablo, plak, anahtar, radyo, tepsi, heykel gibi objelerden oluşan 40 bine yakın eserin sergilendiği dükkana gelenler, geçmişe yolculuk yapıyor.
Antikacılığa başlama serüvenini anlatan 64 yaşındaki Antikacı Mehmet İspir, “16 yıl önce İzmir’den geldim. Antikacılığa bir merak sardım hiçbir şey ve bilgim olmadan. 30 binden fazla bir çeşide yakın objelerim var." dedi.