Gelen teklifi açıkladı! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözünü demişti
Eşinin ihanet iddialarıyla ilgili bağlandığı ATV'deki Esra Erol programındaki sözüyle olay olan Fehmi Pazarlı gelen teklif ilk kez açıkladı.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı
Karısının isyanını umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması "pes" dedirtti.
Pazarlı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu, günlerce konuşuldu.
Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya Sabah ulaştı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı'nın açıklamaları olay oldu.