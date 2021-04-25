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Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

Önümüzdeki yıllarda en çok talep görecek meslekler açıklandı. Zirvedeki meslek ise görenleri şaşırttı.

Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

Slice.ca tarafından yapılan araştırmaya göre 2025 yılı ve sonrasında en çok talep görecek meslekler belli oldu. Uzaktan yapılabilecek işler de yaygın hale gelirken geleneksel bazı işlerin hala talep görmesi şaşırttı.

İşte gelecekte en çok talep görecek meslekler...

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Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

20 - İnşaat yöneticisi 
Yeni altyapılar oluşturulup mevcut altyapılar geliştirildikçe, inşaat yöneticileri talep görmeye devam edecek. Bir inşaat projesinin hemen hemen her yönünü denetlerler ve çoklu görevde harika olmaları gerekir.

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Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

19 - Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri 
2025 yılına kadar, bir tür bilgisayar sistemi kullanmayan bir iş bulmak neredeyse imkansız olacak. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, şirketlerin ihtiyaç duydukları bilgisayarla ilgili sistemlere karar vermelerine yardımcı olur.

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Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var

18 - Pazarlama Analisti 
Pazarlama analistleri giderek daha rekabetçi bir dünyada yeni gelenler için en yüksek ücretli işlerden birine sahip. Hizmetleri 2025 ve sonrasında da fazla talep görmeye devam edecek.

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