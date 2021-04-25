Gelecekte bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İlk sırada bakın hangi meslek var
Önümüzdeki yıllarda en çok talep görecek meslekler açıklandı. Zirvedeki meslek ise görenleri şaşırttı.
Slice.ca tarafından yapılan araştırmaya göre 2025 yılı ve sonrasında en çok talep görecek meslekler belli oldu. Uzaktan yapılabilecek işler de yaygın hale gelirken geleneksel bazı işlerin hala talep görmesi şaşırttı.
İşte gelecekte en çok talep görecek meslekler...
20 - İnşaat yöneticisi
Yeni altyapılar oluşturulup mevcut altyapılar geliştirildikçe, inşaat yöneticileri talep görmeye devam edecek. Bir inşaat projesinin hemen hemen her yönünü denetlerler ve çoklu görevde harika olmaları gerekir.
19 - Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri
2025 yılına kadar, bir tür bilgisayar sistemi kullanmayan bir iş bulmak neredeyse imkansız olacak. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, şirketlerin ihtiyaç duydukları bilgisayarla ilgili sistemlere karar vermelerine yardımcı olur.
18 - Pazarlama Analisti
Pazarlama analistleri giderek daha rekabetçi bir dünyada yeni gelenler için en yüksek ücretli işlerden birine sahip. Hizmetleri 2025 ve sonrasında da fazla talep görmeye devam edecek.