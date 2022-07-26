Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.