BIST 2.549
DOLAR 17,85
EURO 18,12
ALTIN 985,50

Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

Milyarder iş adamı Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Bu meslek alanında uğraşanlar Gates'e göre Tesla ve Microsoft'u geride bırakacak.

Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor.

18
Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

Son olarak Yunan basını Gates'in geleceğin mesleğini açıkladığını ifade etti. 

28
Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini söyledi.

38
Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in  "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.

48