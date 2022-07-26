Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı! Microsoft'u ve Tesla'yı geçecek diyor
Milyarder iş adamı Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Bu meslek alanında uğraşanlar Gates'e göre Tesla ve Microsoft'u geride bırakacak.
Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak Yunan basını Gates'in geleceğin mesleğini açıkladığını ifade etti.
Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini söyledi.
İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.