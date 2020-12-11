Geleceğin en yüksek maaşlı işleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi meslek var

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu belli oldu.

İşte geleceğin en yüksek ücretli meslekleri...