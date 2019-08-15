Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
TV8'de yayımlanan Gel Yazın Konuşalım adlı programda Seray Sever ile birlikte sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, programa vedasını sosyal medya hesabından duyurdu.
'Var mısın yok musun' yarışması ile ün kazanmasının ardından Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8'de yayımlanan 'Gel Yazın Konuşalım' adlı programda sunuculuk yapıyordu ki veda paylaşımını Instagram sayfasından yaptı.
Hakan Hatipoğlu programa vedasını şu sözlerle duyurdu: ''Değerli takipçilerim; 16 Ağustos Cuma @gelkonusalimtv tv8'de son kez sizlerleyim. Bu süreçte bana gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Sizlerin evine her sabah magazin haberleri ile konuk olmak benim için bir keyifti. Hatamız olduysa da affola. Umarım kalp kırmamışızdır.
Tüm ekip arkadaşlarıma ve özellikle değerli partnerim Seray Sever e çok teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim bu süreçte. Yeni projelerle tekrar sizlerle olmak umuduyla. Tekrar teşekkürler. İyi ki varsınız."
Hakan Hatipoğlu kimdir?
28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.