Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...
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Altın fiyatlarına geçtiğimiz hafta yetişilemedi. Gündemdeki gelişmeler güvenli liman altını zirveye taşıdı. Gram altın 4000 lira seviyesini aştı ve yatırımcıyı şoke etti. Peki yeni haftada altın fiyatları ne durumda?
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 678 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.
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