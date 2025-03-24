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Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

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Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

Altın fiyatlarına geçtiğimiz hafta yetişilemedi. Gündemdeki gelişmeler güvenli liman altını zirveye taşıdı. Gram altın 4000 lira seviyesini aştı ve yatırımcıyı şoke etti. Peki yeni haftada altın fiyatları ne durumda?

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 678 liradan tamamladı.

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Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor.

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Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.

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Geçtiğimiz hafta rekor kıran altında son durum! Altın fiyatları belli oldu, gram, çeyrek ...

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.

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