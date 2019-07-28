Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü

Pop müziğin sevilen ismi İdo geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olan İdo sahnelere geri döndü.

Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü - Sayfa 1

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 7 gün hastanede yatan İdo, kaptığı enfeksiyonu yendikten sonra sahnelere geri döndü.

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Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü - Sayfa 2

1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan İdo, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü.

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Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü - Sayfa 3

Yalıkavak Tren Beach'de verdiği konserde oldukça neşeli olduğu görülen İdo, bir an olsun yerinde durmadı. 

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Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü - Sayfa 4

Söylediği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan İdo’yu dinlemeye gelen hayranları bol bol fotoğraf çekip ünlü sanatçıyla selfi yaptı. 

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