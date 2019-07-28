Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı! İdo sahnelere geri döndü
İhlas Haber Ajansı
Pop müziğin sevilen ismi İdo geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olan İdo sahnelere geri döndü.
Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 7 gün hastanede yatan İdo, kaptığı enfeksiyonu yendikten sonra sahnelere geri döndü.
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1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan İdo, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü.
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Yalıkavak Tren Beach'de verdiği konserde oldukça neşeli olduğu görülen İdo, bir an olsun yerinde durmadı.
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Söylediği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan İdo’yu dinlemeye gelen hayranları bol bol fotoğraf çekip ünlü sanatçıyla selfi yaptı.
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