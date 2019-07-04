Geçtiğimiz aylarda dini inancının Şamanizm olduğu açıklamıştı. Yeni dizi 'Şampiyona' bomba transfer

71 yaşındaki . usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın bir programda yaptığı açıklama olay oldu. Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar bunun sebebi olarak da küçükken yaşadığı bir olayı anlattı. Peki Erdal Özyağcılar aslen nereli, kaç yaşında ve şamanizm ne demek, müslümanlıkla ilgisi var mı?