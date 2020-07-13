Geçmişini bilmediği bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor

İki yıl önce bir avuç olarak ektiği ve Siyez olduğu düşünülen buğdayı iki yıl içersinde 45 kilo yapan Güneş, bu yıl 6 dönümlük araziye bu buğdayı ekti. Ürettiği buğdayı 30’ar kilogram olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde üreticilere üretmek üzere göndereceğini belirten Güneş, buğdayın kurak yerde yetiştiğini ve bir buğdaydan 16 dal ve bunun yanında da başağında birçok kardeşleme yaptığını belirtti.