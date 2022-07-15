Geçmişi yad etti! Melek Baykal'dan nostalji dolu 19 yaş paylaşımı..
Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal başarılı performansı ile gönüllere taht kurmuştu. Şimdilerde Ata Demirer'in yeni filmi "Bursa Bülbülü" ile kamera karşısına geçen Baykal nostaljik paylaşım yaparak, takipçilerini geçmişe götürdü. Eski fotoğrafını paylaşan usta oyuncu paylaşımına "Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz." notunu düştü. O fotoğrafı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...
Bir dönem ekranların güldüren dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterini canlandıran usta oyuncu Melek Baykal oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Ata Demirer'in yeni filmi "Bursa Bülbülü" ile kamera karşısına geçen Baykal nostaljik paylaşım yaparak, takipçilerini geçmişe götürdü. Eski fotoğrafını paylaşan usta oyuncu paylaşımına "Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz." notunu düştü...
Bir dönem ekrana gelen Cennet Mahallesi isimli akıllara kazınan Melek Baykal, takipçilerini geçmişe götürdü.
Sanat dünyasının usta isimlerinden Melek Baykal son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerinde kardeşi ile dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.