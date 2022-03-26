Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam
Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Geççek' adlı şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın ardından meslektaşı Doğuş da yeni şarkısı 'Geçmicek'i müzikseverlerle buluşturdu.
Megastar Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' adlı single ile çok konuşulmuştu.
113
Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı.
213
Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması, yerini "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.
313
'Geççek' adlı single ile çok konuşulan Tarkan'ın ardından bir şarkı da meslektaşı Doğuş'tan geldi.
413