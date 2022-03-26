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Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Geççek' adlı şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın ardından meslektaşı Doğuş da yeni şarkısı 'Geçmicek'i müzikseverlerle buluşturdu.

Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

Megastar Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' adlı single ile çok konuşulmuştu. 

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Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. 

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Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması, yerini "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

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Geçmicek şarkısı yapan Doğuş'tan Tarkan Geççek'e gönderme! Sözleri olay oldu: Ütülendi kafam

'Geççek' adlı single ile çok konuşulan Tarkan'ın ardından bir şarkı da meslektaşı Doğuş'tan geldi.

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