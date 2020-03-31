Geçmeyen yorgunluğun nedeni kronik yorgunluk sendromu olabilir!

Kronik yorgunluk sendromu nedir?

Kronik yorgunluk sendromu (CFS), altta yatan herhangi bir tıbbi durum tarafından açıklanamayan aşırı yorgunluk ile bağlantılı karmaşık bir hastalıktır. Fiziksel veya zihinsel aktivite ile daha da kötüleşebilen yorgunluk, dinlenmeyle düzelmez.