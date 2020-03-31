Geçmeyen yorgunluğun nedeni kronik yorgunluk sendromu olabilir!
Modern çağın getirdiği hastalıklardan biri olarak kabul edilen kronik yorgunluk sendromu, geçmek bilmeyen ve mutsuzluk hissine sebep olan rahatsızlığı tanımlamak için kullanılıyor. İşte çağımızın hastalığı kronik yorgunluk hakkında her şey!
Kronik yorgunluğun altında yatan sebepler kesin olarak bilinmese de enfeksiyonlar ya da hormonal dengesizlikler hastalığın nedeni olabiliyor. Çağımızın hastalığı kronik yorgunluk hakkında bilinmeyenler haberimizde...
Kronik yorgunluk sendromu nedir?
Kronik yorgunluk sendromu (CFS), altta yatan herhangi bir tıbbi durum tarafından açıklanamayan aşırı yorgunluk ile bağlantılı karmaşık bir hastalıktır. Fiziksel veya zihinsel aktivite ile daha da kötüleşebilen yorgunluk, dinlenmeyle düzelmez.
Hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor
Kronik yorgunluk sendromunun nedeni bilinmemektedir, ancak viral enfeksiyonlardan psikolojik strese kadar birçok teori bulunuyor. Bazı uzmanlar kronik yorgunluk sendromunun bir faktörler kombinasyonu tarafından tetiklenebileceğini düşünüyor.
Kronik yorgunluk belirtileri
Aşırı yorgunluk
Bellek veya konsantrasyon kaybı
Boğaz ağrısı
Boyun veya koltuk altınızda büyümüş lenf düğümleri
Açıklanamayan kas veya eklem ağrısı
Baş ağrısı
Dinlendirici olmayan uyku veya uyku bozuklukları
Fiziksel veya zihinsel egzersizden sonra 24 saatten fazla süren aşırı yorgunluk