Geçmeyen kulak ağrılarına ne iyi gelir?

Yaşanan şiddetli kulak ağrılarınız için ilk önce doktora başvurmalısınız. Ağrı kulaktaki enfeksiyondan mı veya herhangi başka bir sebepten mi olduğu mutlaka tespit edilmelidir ve buna göre tedavi planı uygulanmalıdır. Kulak ağrısı kulağa su kaçması, iç veya dış kulak enfeksiyonu, diş ağrısı, çene kemiği ağrısı gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.