Geçmeyen kulak ağrılarına ne iyi gelir?
Kulak ağrısı çoğu kişide görülen oldukça rahatsız eden bir hastalıktır. Birçok sebebi olan kulak ağrılarını geçirmenin yöntemleri vardır. Kulak ağrısı neden olur nasıl geçer işte kulağı ağrıyanlar için çözüm yolları...
Kulak ağrısı küçükten büyüğe herkesin yaşayabileceği bir sorundur. İnsanın günlük hayatını oldukça olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Kulak ağrısının birçok sebebi vardır bu ağrı için evde hazırlancak ve sizi rahatlatacak formüllere başvurabilirsiniz. İşte kulak ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir sorularına yanıt...
Yaşanan şiddetli kulak ağrılarınız için ilk önce doktora başvurmalısınız. Ağrı kulaktaki enfeksiyondan mı veya herhangi başka bir sebepten mi olduğu mutlaka tespit edilmelidir ve buna göre tedavi planı uygulanmalıdır. Kulak ağrısı kulağa su kaçması, iç veya dış kulak enfeksiyonu, diş ağrısı, çene kemiği ağrısı gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
Sarımsak: Sarımsaktan birçok hastalığın tedavisine faydalanılmaktadır. Doğal antibiyotik olan sarımsak, susam yağıyla pişirilerek edinilen yağı ağrıyan kulağa damlatarak ağrı azaltılabilir. Sarımsağın yanı sıra soğan da kulak ağrısı tedavisinde kullanılabilir.
Sıcak kompres: Kulağın alt bölgesine doğru hafif masaj ve ısı uygulanması kulak ağrısını geçirdiği bilinmektedir. Isı birçok insanın evde denediği yöntemlerden biridir. Ağrısının nedeni ve şiddeti bu yöntemin uygulanıp uygulanmaması için önemlidir. Evde denenecek yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktora danışın.