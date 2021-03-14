Geçim sıkıntısı yaşayan Demet Akalın'ın tatilinin fiyatı dudak uçuklattı! Sözleri tepki çekti
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vuran Demet Akalın'ın geçim sıkıntısı yaşadığı sözleri sonrası tatile gitmesi tepki çekti.
Salgın döneminde geçim sıkıntısı çektiğini Demet Akalın "AVM’ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum! Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" sözleriyle anlatmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı
Hafta sonunu orada geçirecek olan çift, denize girip sahilde güneşlendi.
Akalın, pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını sık sık dile getiren ve her fırsatta koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini söylemişti.