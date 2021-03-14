Geçim sıkıntısı yaşayan Demet Akalın'ın tatilinin fiyatı dudak uçuklattı! Sözleri tepki çekti

Salgın döneminde geçim sıkıntısı çektiğini Demet Akalın "AVM’ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum! Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" sözleriyle anlatmıştı.