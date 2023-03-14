Geceyi 3 güzelle birlikte geçirdi! Mauro Icardi kaçarken düşürdü taraftar da alıp kaçtı
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile barıştıklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Arjantinli yıldız, Kasımpaşa maçı sonrası İstanbul gecelerinde yakalandı. 3 güzelle sabaha kadar eğlencenin dibine vuran Icardi, basın mensuplarından kaçmak için büyük çaba harcadı. O anlarda bir taraftar fırsattan istifade etti..
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara ile kısa süre sonra barışmış, sorunlarını aştıklarını da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etmişti.
Ancak ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi kafaları karıştırdı. Icardi, Kuruçeşme’deki Scatola adlı mekânda üç kadınla felekten bir gece çaldı.
Mekândan sabaha karşı ayrılan Icardi, birlikte görüntü vermemek için kadınları önden yolladı.
Yüzünü şapkasıyla gizleyen futbolcu için VIP aracı kapıya kadar yanaştırıldı. Icardi aracına binerken başını çarpınca şapkası yere düştü.