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Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Son dönemde Sadakatsiz, Alev Alev, Çukur, Alef dizilerinde rol almasıyla tanınan Berkay Ateş'in gecesi kötü bitti.

Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Sadakatsiz dizisinin 34 yaşındaki  oyuncusu Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. 

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Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.

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Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım, pişmanım" dedi.

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Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı

Ekipler tarafından  Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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