Gecenin sonu olaylı bitti! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'e soruşturma başlatıldı
Son dönemde Sadakatsiz, Alev Alev, Çukur, Alef dizilerinde rol almasıyla tanınan Berkay Ateş'in gecesi kötü bitti.
Sadakatsiz dizisinin 34 yaşındaki oyuncusu Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı.
110
Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.
210
Karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım, pişmanım" dedi.
310
Ekipler tarafından Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
410