Geçen yılki formül devrede! Asgari ücret zammı için senaryo belli oldu
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2026 asgari ücret zammı için en güçlü senaryoyu açıkladı: “Geçen yılki model aynen uygulanacak.” Eryılmaz, zammın gerçekleşen değil, beklenen enflasyona göre belirleneceğini söyleyerek yüzde 23–25 aralığında artış beklendiğini vurguladı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için en güçlü senaryoyu açıklayan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir tv programında "Kuvvetle muhtemel, ana senaryo geçen sene ile aynı olacak" dedi. Eryılmaz, beklenen enflasyon üzerinden yapılacak hesapla zammın yüzde 23 ila 25 arasında kalacağını belirtti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala, maaş zammı senaryoları da ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti. Milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini belirleyecek zam oranıyla ilgili en net tahminlerden biri Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan geldi.
SZC TV canlı yayınına konuk olan Eryılmaz, zammın "gerçekleşen" değil, "beklenen" enflasyon üzerinden hesaplanacağını vurgulayarak, bunun da rakamları sınırlı tutacağını ifade etti.
ASGARİ ÜCRETTE ANA SENARYO 'GEÇEN SENE GİBİ' OLACAK
Hükümetin enflasyonla mücadele programı kapsamında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Merkez Bankası'nın hedeflerinin baz alınacağını belirten Eryılmaz, hesabı şu şekilde detaylandırdı:
"Geçen sene Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst sınırı yüzde 26'ydı. Üzerine yüzde 4'lük bir refah payı eklendi ve yüzde 30'luk bir zam gördük. Bu yıl da aynı senaryo olacak. 2026 yılı için Merkez Bankası'nın hedefi (üst bant) yüzde 19. Bunun üzerine yine yüzde 4-5'lik bir refah payı konularak deklare edilecektir."