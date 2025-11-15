Geçen yılki formül devrede! Asgari ücret zammı için senaryo belli oldu

ASGARİ ÜCRETTE ANA SENARYO 'GEÇEN SENE GİBİ' OLACAK

Hükümetin enflasyonla mücadele programı kapsamında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Merkez Bankası'nın hedeflerinin baz alınacağını belirten Eryılmaz, hesabı şu şekilde detaylandırdı:

"Geçen sene Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst sınırı yüzde 26'ydı. Üzerine yüzde 4'lük bir refah payı eklendi ve yüzde 30'luk bir zam gördük. Bu yıl da aynı senaryo olacak. 2026 yılı için Merkez Bankası'nın hedefi (üst bant) yüzde 19. Bunun üzerine yine yüzde 4-5'lik bir refah payı konularak deklare edilecektir."