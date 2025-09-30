Geçen yılki asgari ücreti bilmişti Ünlü bankanın 2026 yılı asgari ücret tahmini olay oldu
Ünlü yatırım bankası JPMorgan, 2025 asgari ücretini nokta atışı tahmin etmesinin ardından bu kez 2026 için öngörüsünü açıkladı. Banka, milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren raporunu paylaştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun da yaptığı son açıklamada "yüzde 25'i zor görüyorum" demişti.
2026 yılı asgari ücret zammına dair dikkat çeken bir rapor, JPMorgan’dan geldi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı önceden doğru tahmin eden banka, yeni raporunda yüzde 20’lik bir zam öngörüsünü paylaştı.
Yeni yıl yaklaşırken yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü Ocak 2026’da belirlenecek asgari ücrete çevrilmiş durumda. JPMorgan’ın yayımladığı raporda şu ifadeler dikkat çekti:
YÜZDE 20'LİK ZAM
"2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6."
GEÇEN YILKİ ASGARİ ÜCRETİ NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ
JPMorgan, geçtiğimiz yılki asgari ücret artışını da nokta atışı bilmişti.