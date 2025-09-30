Geçen yılki asgari ücreti bilmişti Ünlü bankanın 2026 yılı asgari ücret tahmini olay oldu

2026 yılı asgari ücret zammına dair dikkat çeken bir rapor, JPMorgan’dan geldi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı önceden doğru tahmin eden banka, yeni raporunda yüzde 20’lik bir zam öngörüsünü paylaştı.