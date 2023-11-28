Geçen yıl tam bilmişti! Yapay zeka yeni zamlı asgari ücreti hesapladı! İşte 2024 asgari ücreti...
Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor. Milyonların gözü kulağı pazarlıktan çıkacak yeni asgari ücret zammında. Geçen yıl asgari ücret zammını doğru bilen yapay zeka, şimdi de 2024 yılı asgari ücretini hesapladı. İşte yapay zekanın yaptığı asgari ücret hesabı ve masadaki 6 farklı zam senaryosuna göre zamlı asgari ücretler...
Asgari ücrette maraton 1 Aralık itibariyle resmen başlıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacak. Geçen sene 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücreti 11 bin 825 TL olarak tahmin eden yapay zeka, 2024 asgari ücreti için de kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında ise 6 farklı zam seçeneği var.
1 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, açıklamasında "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" demişti.
Geçen sene 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücreti 11 bin 825 TL olarak tahmin eden Microsoft'un yapay zeka hizmetine "2024 yılında asgari ücrette yeni tutar ne kadar olur?" sorusu yöneltildi.
2024'te asgari ücret 15 bin 707 lira olacak
"Asgari ücretin 2024 yılındaki zam oranı henüz belli değil. Ancak, (...) tahmini olarak, 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı yüzde 40.33 olacak. (...) Buna göre, 2024 yılında asgari ücretin net tutarı tahmini olarak 15,707.39 TL olacak."