Geçen yıl tam bilmişti! Yapay zeka yeni zamlı asgari ücreti hesapladı! İşte 2024 asgari ücreti...

Asgari ücrette maraton 1 Aralık itibariyle resmen başlıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacak. Geçen sene 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücreti 11 bin 825 TL olarak tahmin eden yapay zeka, 2024 asgari ücreti için de kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında ise 6 farklı zam seçeneği var.