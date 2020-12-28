Geçen yıl ilk kar bugün yağmıştı... Aynı yerde hava şimdi bakın kaç derece

"Eskiden İstanbul Boğazı'nın donduğu olurdu"

Doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyleyen ve geçmişte bu tarihlerde, havaların çok daha soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Karahan, şunları söyledi: Tabii iklimler değişiyor, araç sayısı çoğalıyor. Egzozlar, nüfus, kirlilik…