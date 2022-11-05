Geçen yıl eşini kaybetmişti usta oyuncu şimdi de evladını yitirdi!

Acı haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu Melek Baykal, anne ve kızın fotoğrafını yayınlayarak "Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum.