Geçen yıl eşini kaybetmişti usta oyuncu şimdi de evladını yitirdi!
Geçtiğimiz sene 69 yaşındaki eşi Nusret Çetinel'in vefatıyla büyük üzüntü yaşayan deneyimli oyuncu Tomris Çetinel, şimdi de evlat acısıyla sarsıldı. Çetinel'in kızı Elif Alara Çetinel, geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta hayata gözlerini yumdu.
Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Nusret Çetinel, geçtiğimiz sene 69 yaşında yaşamını yitirmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan oyuncu Tomris Çetinel, evlat acısıyla sarsıldı.
Ünlü çiftin kızları Elif Alara Çetinel, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gören 40 yaşındaki Elif Alara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu Melek Baykal, anne ve kızın fotoğrafını yayınlayarak "Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum.
Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin.