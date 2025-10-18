Geçen yıl asgari ücret tahmini tutmuştu! 2026 tahmini olay oldu: “Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek!”

SGK uzmanı İsa Karakaş, bu sefer asgari ücret zammına ilişkin Ankara'dan kulis bilgilerini TGRT Haber'de açıkladı. Geçtiğimiz senelerde yapılan zamları nokta atışı yaptığını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat son süreçte yumuşatıldığını ifade ederek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.