Geçen yıl 1000 TL'ydi 500 kişi şimdiden sipariş verdi! Sadece Rize'de üretiliyor: Çok kıymetli
RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının sezonu başladı.
İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda 200 üretici, 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Anzer'de arılar, yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayarak, bal üretecek.
Geçen yıl kilosu 1000 TL'ye satılan, bu yıl ise henüz fiyatı açıklanmayan Anzer balı için 500 kişi, şimdiden sipariş verdi.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, bal üretimine başladıklarını belirterek "Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda bu yılın verimli geçeceğini düşünüyoruz." dedi.
"Yaylamız zengin florasıyla Anzer balının kalitesini artırıyor" diyen Civelek "Arılar bu zengin floradan nektarı toplayarak bal yapıyorlar ve ortaya çıkan bal da tabii ki eşsiz bir ürün oluyor.