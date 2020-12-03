Geçen hafta Utah ardından Romanya bu kez California! Üçüncü gizemli 'monolit' olayı
ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında bulunan monolit dünyada yankı uyandırmıştı. Ardından geçtiğimiz gün Romanya'da 4 metrelik yeni bir monolit bulunmuştu. Üçüncü olayın noktası California...
Guardian’ın yerel bir gazeteye dayandırdığı habere göre, ABD’de Utah’ın ardından California’da da gizemli bir monolit ortaya çıktı. Atascadero kasabasında gezintiye çıkan onlarca yürüyüşçü Pine dağının tepesindeki monoliti keşfetti ve ardından fotoğraflarını paylaştı.
Boyutu: Bununla birlikte, kim tarafından yerleştirildiği bilinmeyen metal yapının üç kenarının bulunduğu, 3 metre boyunda ve 45 santimetre genişliğinde olduğu belirtildi.
Utah'taki kadar sağlam değil: Diğer taraftan, bulunduğu kayalara sıkıca monte edilmiş olan Utah’taki benzerinin aksine, Atascadero monolitinin salllandığı ve güç uygulanırsa devrilme ihtimali olduğu ifade edildi.
ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.