Geceliği 51 bin TL... Katy Perry ve Orlando Bloom'un lüks tatili

Orlando Bloom ile Katy Perry, bir süredir Venedik'te tatil yapıyor. Bloom'un, eski eşi model Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn'in yanı sıra minik Daisy ve bazı yakın aile üyelerinin de eşlik ettiği çift, konaklamak için her yıl milyonlarca turist çeken Venedik'in en lüks otellerinden birini seçti