Geceliği 51 bin TL... Katy Perry ve Orlando Bloom'un lüks tatili
Hollywood'un gözde çiftlerinden şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom, tatilde bile lüksten vazgeçmedi. İki çocuklarının yanı sıra bazı yakın aile üyelerini ve hatta köpeklerini de yanlarına alan şarkıcı Katy PErry ve oyuncu Orlando Bloom geceliği 5 Bin Euro (TL ile 51.900) olan gösterişli bir otelde kaldı.
Orlando Bloom ile Katy Perry, bir süredir Venedik'te tatil yapıyor. Bloom'un, eski eşi model Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn'in yanı sıra minik Daisy ve bazı yakın aile üyelerinin de eşlik ettiği çift, konaklamak için her yıl milyonlarca turist çeken Venedik'in en lüks otellerinden birini seçti
Perry ile Bloom'un kaldığı otel, misafirlerine suitlerin yanı sıra daireler de sunuyor. Her biri farklı bir dönemi yansıtan tarzda dekore edilen bu suit ve dairelerin, süslemeleri de dikkat çekiyor. Aileler için rahat bir konaklama imkanı sunan otel, Venedik'in "tam kalbinde" bulunuyor.
Gösteri dünyasının en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Katy Perry ile Orlando Bloom, Venedik'in en lüks otellerinden birinde konaklıyor tatilde.
Büyük Kanal'ın (Grand Canal) hemen yanında yer alan otel, 16'ncı yüzyılda inşa edilen tarihi Papadopoli Sarayı'nda bulunuyor. Ünlü çiftin kaldığı suitin bir gecelik fiyatının ise 5 Bin Euro olduğu belirtiliyor.