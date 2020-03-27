Geceleri rahat uyuyamıyorsanız bunlara özen gösterin!
Güne sürekli uykusuz olarak başlıyorsanız ve gün içerisinde çok yorulmanıza rağmen yine de geceleri uyuyamıyorsanız gün içerisinde bunu engelleyecek yanlış bir şeyler yapıyorsunuz demektir.Geceleri daha rahat uyuyabilmek ve güne uykunuzu almış bir şekilde başlamak için tavsiyelerimiz var...
İlk olarak yapmanız gereken uyku vaktinize yakın kafein ve nikotin gibi uykunuzu etkileyen uyarıcılardan uzak durmanız olmalı.
Uyku vaktinizden yaklaşık 2-3 saat kadar önceden protein içeren meyve veya hafif atıştırmalık yiyebilirsiniz. Bu besinleri bu saat aralığında tükettiğiniz zaman uykunuzu düzenleyen hormonlarınızın yakımını arttırmaktadır.
Aksine yağlı, kızartma ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız bu besinler uyku ritminizi etkileyerek uyku düzeninizin bozulmasına yol açmaktadır.
Uyku problemlerinizin önüne geçmenin bir diğer yolu ise düzenli egzersiz yapmaktır. Gün içerisinde 10 veya 20 dakikalık bir egzersiz uyku kalitenizi düzene sokabilir ve uyku kalitenizi arttırır. Fakat yapacağınız egzersizin uyku vaktinize yakın bir saatte olmamasına özen gösterin.