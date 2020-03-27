Geceleri rahat uyuyamıyorsanız bunlara özen gösterin!

Uyku problemlerinizin önüne geçmenin bir diğer yolu ise düzenli egzersiz yapmaktır. Gün içerisinde 10 veya 20 dakikalık bir egzersiz uyku kalitenizi düzene sokabilir ve uyku kalitenizi arttırır. Fakat yapacağınız egzersizin uyku vaktinize yakın bir saatte olmamasına özen gösterin.