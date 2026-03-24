Gece yarısı akaryakıt zammıyla tabelalar alev aldı! Motorin ilk defa 80 TL'yi aştı
Sürücüler güne yeni bir zam haberiyle uyandı. Bölgesel savaş senaryolarının petrolü vurmasıyla birlikte akaryakıtta "çifte zam" dönemi başladı. Gece yarısından itibaren uygulanan yeni tarifeye göre, motorin kullanıcıları litre başına 6,58 TL daha fazla ödeyecek. Benzinde ise artışın bir kısmı vergi ayarlamalarıyla göğüslense de pompaya 93 kuruş zam yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motorin fiyatları 80 TL sınırına dayandı.
Enerji piyasalarındaki dalgalanma, yurt içindeki pompa fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulan düzenlemeyle birlikte, motorin fiyatlarında 6,58 TL'lik rekor bir artışa gidildi. Aynı zaman diliminde benzin fiyatları da litre başına 93 kuruş yükseldi. Yeni fiyat listesi il il dağıtılmaya başlanırken, vatandaşlar güne zamlı tarifelerle uyandı.
20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul'da 77,65 TL'ye, Ankara’da 78,77 TL'ye, İzmir'de ise 79,05 TL'ye yükseldi.
Benzin fiyatlarının ise, zam sonrası İstanbul'da 62,96 TL, Ankara'da 63,94 TL ve İzmir'de 64,23 TL seviyelerine çıktı.