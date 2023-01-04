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Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

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Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

Sis etkili olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da durum çok fena...Meteoroloji Genel Müdürlüğü sisin hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiğini açıkladı. Sonra ise yağışlı bir sistem geliyor. İşte yurtta hava durumu...

Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz'dan hava durumuna ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Perşembe, cuma, cumartesi günleri sisli ve puslu havanın süreğini belirten Şahbaz şunları kaydetti:

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Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak. Yurdumuz yüksek basınç etkisi altında. "

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Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

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Gece ve sabah çok fena olacak günlerce sürecek! Meteoroloji'den çok kritik uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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