Gece başlıyor hafta boyu sürecek! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre birçok şehirde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Bursa'da yağış gece saatlerinde başlayacak. Öte yandan yurt genelinde hafta boyu yağış var sonrası da bahar...
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Dün yazdan kalma bir hava yaşanırken bugün ise kapkara bir gökyüzü var. Yurt genelinde yağış beklendiği ve bunun hafta boyunca süreceği açıklandı. Bazı bölgelerde kar ve fırtına etkili olacak. Uzmanlara göre yağışların ardından bahar geliyor...
Fırtına uyarısı: Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde rüzgarın saatte 62 ila 88 kilometrelik hızla "fırtına ve kısa süreli fırtına" şeklinde esebileceği duyuruldu.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
4 ilde kar var:Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile akşam saatlerinde Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.