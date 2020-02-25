Gece 23:00 ile 02:00 arasında yatakta değilseniz dikkat!
Sağlıklı uyku, bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi için en gerekli şeylerden biri. Yaptığımız bazı yanlışlarla ile uykunun faydalarını azaltabiliyoruz. İşte uykuyu etkileyen yanlışlar!
Sağlıklı uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. Yani sanılanın aksine herkes için 8 saat değil.
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İdeal uyku süresinin kişiden kişiye değişmekle birlikte, uzmanlar her sağlıklı insanın en az 6 saat uyuması gerektiğini belirtiyor.
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Gece uykusunu alamayan insanların gündüz uyuyarak bu açığı kapatmak istemesi ise aslında çok mantıklı değil.Gece uyuyamayan bir kişinin, gündüz uyuması bir sonraki geceyi yine uykulu geçirmesine neden oluyor.
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Sağlıklı uyku için en önemli şartlardan biri, kalkma saatini mümkün olduğunca sabitlemek. Dolayısıyla gece kaçta yatılırsa yatılsın sabah aynı saatte kalkmalı.
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