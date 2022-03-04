Gece 12'den sonra müzik yasağı kalkıyor mu ünlülerden müzik kısıtlamasına tepki
'Müzik yasağı kaldırılacak mı' sorusu Sağlık Bakanlığı'nın maske ve HES kodu zorunluluğunu kaldırıldığını duyurmasının ardından gündemin en merak edilen konusu haline geldi. Ünlüler gece 12'den sonra müzik kısıtlamaların kaldırılmamasına ilişkin peşpeşe tepki verdi.
Maske takma zorunluluğu ve HES Kodu uygulamasının kaldırılmasının ardından gece 24.00'ten sonra müzik yasağıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamasına ilişkin müzik sektörü isyan etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan 'Kültür Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz.' denildi.
Sosyal medyada ünlüler kazan kaldırdı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün koronavirüs konusunda alınan yeni kararları açıklamasıyla maske ve HES kodu zorunluluğuna ilişkin yeni uygulama kararları alındı ancak müzik kısıtlamalarına ilişkin bir gelişme olmamıştı. Sağlık Bakanı Koca, müzik yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı'na işaret ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 00.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Soylu 'Kültür Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz.' dedi. Müzik kısıtlamalarına ilişkin, sosyal medyada kazan kaynadı ve ünlüler peşpeşe yasağı portesto edtti.
Sağlık Bakanı Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı ve artık açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurduğu açıklamada müzik yasağına ilişkin henüz bir değişiklik olmadığını belirtmişti. Bir süredir devam eden müzik yasağıyla ilgili sorular üzerine de Bakan Koca "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında neler var: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasını değerlendirileceğini söyledi.
Bakanlıklardan yapılan açıklamaların ardından sosyal medyada, özellikle Twitter'da ünlüler peşpeşe paylaşımlar yaparak, müzik yasağına ilişkin tepki verdi.