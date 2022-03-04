Gece 12'den sonra müzik yasağı kalkıyor mu ünlülerden müzik kısıtlamasına tepki

Sağlık Bakanı Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı ve artık açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurduğu açıklamada müzik yasağına ilişkin henüz bir değişiklik olmadığını belirtmişti. Bir süredir devam eden müzik yasağıyla ilgili sorular üzerine de Bakan Koca "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulundu.