Geç kız polis lojmanında başından vuruldu! Komiser sevgiliyle ilgili şok suçlamalar işte son görüntüleri...
MANİSA'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu sahibi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, polis lojmanlarında sevgilisi komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) odasında bayından vurulmuş olarak bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili ailesinden kan donduran iddialar geldi. Öte yandın Yeşim Akbaş'ın güzellik merkezinin açılış töreninde babası Mustafa Akbaş ile dans ederken ve şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri yürekleri dağladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda önceki gün sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) oturduğu lojmana girdi.
Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından dairede oturan komiser yardımcısı D.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bir gün önce iftarda fotoğraf çekilmişler...
Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Yeşim Akbaş'ın babasından kızının ölümü ve cinayet şüphelisi komiser yardımcısıyla ilgili şok iddialar geldi. Bu arada Yeşim Akbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
Açılışta babasıyla dans ediyor...
Yeşim Akbaş'ın Demirci'deki güzellik merkezinin açılış töreninde babası Mustafa Akbaş ile dans ederken ve şarkı söylerken çekilmiş video ve fotoğrafları ortaya çıktı. Emel Sayın'ın 'duydum ki unutmuşsun' şarkısı eşliğinde babası Mustafa Akbaş ile dans eden Yeşim Akbaş'ın görüntülerde oldukça mutlu olduğu görülüyor.