Geç kız polis lojmanında başından vuruldu! Komiser sevgiliyle ilgili şok suçlamalar işte son görüntüleri...

Bir gün önce iftarda fotoğraf çekilmişler...

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Yeşim Akbaş'ın babasından kızının ölümü ve cinayet şüphelisi komiser yardımcısıyla ilgili şok iddialar geldi. Bu arada Yeşim Akbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı.