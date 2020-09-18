Gebze'deki tarihi kalede rezalet! Duvarlarını rezil hale getirdiler

"Ekipler buldukları zaman engel oluyor ama hangi maksatla, nasıl bu tarihi eserin üzerine boya püskürterek bir şeyler yazıyor bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Tarihimize, değerlerimize saygılı olmamız lazım. Bu bir medeniyet, bunlar çok köklü bir medeniyetin eserleri bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız ve korumamız lazım."