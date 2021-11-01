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Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dışarda çalışmaları izlerken fenalaşan apartmanda yaşayan çifte ambulansta müdahale edildi

Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Sabah saatlerinde, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1054. Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. 

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Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Binada ve yanındaki binalarda yaşayanlar dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

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Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Binada yaşayanlardan Mustafa ve Satı Töngel (75) çifti, söndürme çalışmalarını izlerken fenallaştı. Töngel çiftine olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. 

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Gebze'de apartmanda yangın! Söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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