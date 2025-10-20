Gazze’nin güneyinde ateşkes sonrası çok acı manzara!
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kent merkezi, ateşkesin ardından görüntülendi. Büyük yıkım dikkat çekti.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kent merkezinde, ateşkesin ardından yaşanan geniş çaplı yıkım havadan görüntülendi.
İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Celal Caddesi, Ehl-i Sünnet Camisi Meydanı ve Ebu Hamid Kavşağı çevresinde çok sayıda bina ve altyapının tamamen yıkıldığı görüldü.
İşte bölgeden gelen son görüntüler...
