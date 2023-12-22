Gazzeliler ot yemeye başladı Gazze'de 570 bin den fazla kişi felaket düzeyde açlıkla karşı karşıya

İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi’nde yapılan bir araştırma korkunç durumu gözler önüne serdi. vrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.