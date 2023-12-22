Gazzeliler ot yemeye başladı Gazze'de 570 bin den fazla kişi felaket düzeyde açlıkla karşı karşıya
İsrail, abluka altındaki Gazze’de açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de 570 binden fazla kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi’nde yapılan bir araştırma korkunç durumu gözler önüne serdi. vrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.
Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze'deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi. Araştırmaya katılanların yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.
Katılımcıların yüzde 98'inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64'ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi.
Araştırma sonuçları, Gazze'de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 66'sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.