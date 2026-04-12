BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73

Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü

Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 9 yaşındaki Ritac Reyhan, okula gitmek için çıktığı eve İsrail saldırısı nedeniyle bir daha dönemedi.

Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü - Resim: 1

Beyt Lahiya'daki Ebu Ubeyde bin Cerrah Okulu’nun enkazında kurulan "çadır okul", 9 Nisan'da İsrail ordusunun yeni bir ateşkes ihlaline tanıklık etti. Eğitim Bakanlığının izni ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) desteğiyle kurulan ve İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'a yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çadır okula 500 civarında öğrenci kayıt yaptırmıştı.

110
Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü - Resim: 2

Bu öğrencilerden biri de Ritac'tı. Ritac perşembe günü, her zamankinden farklı olarak kendi başına uykudan kalktı, saçlarını taradı, "okuldan dönünce yerim" diyerek yemek bile yemeden çadırdan çıktı. Eğitim için gittiği okuldan bir saat sonra "öldü" diye haber ve bir de Ritac'ın kana bulanmış defteri geldi.

210
Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü - Resim: 3

Ritac'ın ölüm haberi ailesini şok etti. Elinde kızı için aldığı takım elbiseyi tutan anne Ala Reyhan, "Bunlar Ritac'ın elbiseleri. Dayısının bir hafta sonra olacak düğünü için almıştım. Düğün mateme dönüştü. Beyaz kıyafetler almıştık ama beyaz kefene sardık." ifadeleriyle hayallerle acı gerçekler arasındaki farkı dile getirdi.

310
Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü - Resim: 4

Kızının Ebu Ubeyde Bin Cerrah okulu açılınca arkadaşlarıyla birlikte okula gitmek istemesi üzerine gidip kayıt yaptırdıklarını anlatan Ala, "9 yaşında bir çocuk, tüm çocuklar gibi okula gitti, sonra ölüm haberi geldi." dedi.

410